O Ses Türkiye ekranlara dönüyor! Jüri koltuğuna Süperstar geliyor…

Haber Merkezi

TV8’in sevilen yarışma programlarından olan ancak 2022 yılından bu yana yayın hayatında olmayan efsane şarkı yarışması O Ses Türkiye ekran macerasına geri dönüyor.

Yeni sezon tanıtımıyla gündemde büyük yankı uyandıran programın yayın tarihi ve jüri üyeleri hakkında ki belirsizlik sürüyor.

"Sesine güveniyorsan hemen başvur" mottosuyla yayınlanan yeni sezon tanıtımın ardından yeni sezon başvurularına başlayan yarışmada jüri üyeleri hakkında sürpriz bir isim gündeme geldi.

MasterChef’in final yapmasının ardından yayın hayatına başlacağı tahmin edilen programda jüri koltuğuna oturacak olan isimler arasında bir Süperstar olacağı iddiası sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

SÜPERSTAR GELİYOR!

Temiz Magazin’in iddiasına göre O ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri koltuğuna Türk müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Süperstar Ajda Pekkan’ın oturacağı konuşuluyor.

Ancak henüz resmi bir açıklama olmaması nedeniyle jüri koltuğunda yer alacak isimler merakla bekleniyor.