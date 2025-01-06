O şirkette çalışanlar yaşadı! 20 maaş ikramiye onaylandı...

Yağmur Dinç

Tayvanlı nakliye devi Evergreen Marine Corporation'ın (EMC) çalışanları için bu yılki ödülü olağanüstü oldu.

EMC, çalışanlarına inanılmaz bir 20 aylık ikramiye vererek sosyal medyada viral oldu.

Tayvan medyasında yer alan bilgilere göre, Evergreen çalışanlarının yıllık ortalama maaşı 60.000 Tayvan Doları (yaklaşık 1.700 Euro) seviyesinde.

Bu durumda, personelin alacağı toplam ikramiye tutarının ortalama 35.000 Euro’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

GELENEK BOZULMADI

Şirket, önceki yıllarda da benzer şekilde cömert ödemeler yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

2021 yılında çalışanlarına 40 aylık maaş ikramiye veren Evergreen, 2022 yılında bu miktarı 52 aylık maaşa kadar çıkarmıştı.