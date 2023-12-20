O tarihlerde geliyor: Marmara Bölgesi resmen haritadan silinecek! Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarılar geldi. Mont, atkı, bere, bot ne varsa çıkarın! O tarihlerde Marmara Bölgesi resmen haritadan görünmeyecek.

ensonhaber.com

Türkiye genelinde uzun süredir devam eden soğuk hava dalgası ve dondurucu sıcaklıklar, Meteoroloji kaynakları tarafından beklenen müjdeli haberle son bulacak.

Uzun zamandır beklenen sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar, yüzlerinin tekrar güleceği müjdesini aldı.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak olan bu hava olayı, halk arasında heyecanla karşılanıyor.

Meteoroloji kaynakları, vatandaşlara tarih vererek bu beklenen kar müjdesini duyurdu.

Eldiven, şapka, atkı, mont ve bot gibi kıyafetleri tekrar giyme hazırlığı başlasın!

Kar geliyor

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, karın gelişini şu sözlerle müjdeledi:

"Sizlere her an modellerde değişim olabilir demiştim. Bu akşam güncellemesinde sert bir sistem göründü. Kar müjdesi yakın. Meşaleleri yakın..."

Tarih verildi

Öte yandan meteoroloji kaynağı Hava Forum, kar yağışı ile ilgili beklenen tarihleri bu sözlerle duyurdu:

"Kar severler moralinizi sakın bozmayın. Çevrenizde moralinizi bozan kişilere aldırış etmeyin. Yeni yıl bize çok mutluluk getirecek. Ocak ve Şubat ayları bize beyaz sürprizler sunmaya hazırlanıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, az daha sabredelim..."