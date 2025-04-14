O telefonlar için vergi muafiyeti getirildi! Gümrük vergisinden muaf olacaklar

Haber Merkezi

Son günlerde gündemin nabzını tutan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında ilk geri adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sayıda ülkeye yönelik başlattığı 'ek gümrük tarifeleri' dünya ticaretinde büyük bir yankıya neden olmuştu.

Söz konusu adımla birlikte Çin dışında kalan tarifelerin tamamının 90 gün boyunca ertelenmesine karar veren ABD, Çin'e olan vergileri ise yüzde 145 artırmıştı.

Tarife hamlelerine aynı şekilde Çin'in de karşılık vermesi özellikle küresel boyutta hizmet veren şirketlerin büyük bir kriz beklentisine girmesine neden olurken, ABD'den sürpriz bir geri adım atıldı.

VERGİDEN MUAF OLACAKLAR!

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, küresel teknoloji devlerini sarsarken, en büyük darbeyi alması beklenen isim Apple olmuştu.

Üretim merkezi Çin olan, ancak merkez üssü ABD olan Apple’ın, yeni tarife kararları sonrası iPhone fiyatlarının yüzde 40 ila 50 oranında artabileceği öne sürülmüş, bu da hem şirketi hem de tüketicileri paniğe sevk etmişti.

Ancak bu kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı sürpriz kararla şimdilik rafa kalktı. Alınan karar kapsamında ABD, aralarında Çin'in de yer aldığı tüm ülkelerden yapılacak Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler ve diğer elektronik ürünlerin ithalatının 'ek tarifelerden' muaf tutulacağını paylaşıldı.