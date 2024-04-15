O Türk şirketinde 4 günlük çalışma düzenine geçildi! İşte, 4 gün çalışmaya geçen şirket... 200 beyaz yakalı çalışanın bulunduğu o Türk şirket 4 günlük çalışma düzenine geçti. Türkiye’de 4 gün çalışmada ilk olan o şirket çalışmada yüzde 94 katılım oranına ulaştı. İşte, o şirket…

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Birçok ülkenin sırayla uygulamaya başladığı 4 günlük çalışma düzeni ülkemizde de çoğu çalışan tarafından uygulanması istenen bir düzen halinde.

Uygulayan şirketler tarafından olumlu sonuçlar veren bu düzen Türkiye’de de uygulanmaya başladı. 4 günlük çalışma düzenini Türkiye’de ilk olarak uygulayan o şirket olumlu sonuçlar aldığını belirterek sürecin etkilerini paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre, maaşlar veya sosyal haklar değiştirilmeden 4 günlük çalışma düzenine geçen Türk şirket, operasyonel verimliliği artırmayı ve iş-yaşam dengesini desteklemeyi amaçladı.

Türk şirketin bu amaçlar ile uygulamaya başladığı 4 günlük çalışmanın başarılı olmasıyla birlikte düzen kalıcı hale getirildi.

İşte, 4 günlük çalışma düzenini uygulayan Türk şirket…

Aksa Akrilik 4 günlük çalışma düzenine geçen ilk Türk şirketi oldu. Şirket çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığını, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde desteklediği ortaya çıktı. CEO Cengiz Taş'a göre, iş başvurularında da artış yaşandı.

Çalışanların ve ekibin motivasyonunun arttığı da önemle belirtildi. Ancak, uygulama sırasında bazı zorluklar yaşandı.

Başlangıçta izin günleri sabit olarak belirlense de, esnek bir yaklaşıma geçildi. Bazı çalışanlar ise tam gün izin yapmak yerine izinleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti. Bu talepler doğrultusunda, Aksa dört günlük çalışma haftasının bir parçası olarak kısmi molalar uygulamaya başladı.

Aksa Akrilik, Türkiye'de bu denemeleri yapan ilk büyük şirket olurken, son yıllarda dünya genelinde birçok şirket benzer denemeler yapıyor. Geçen yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, denemeye katılan şirketlerin çoğunun beş günlük standarda geri dönmediğini ortaya koydu.