O ülke kadınlar ülkesi! Bakın nüfusunun sadece 3’te 1’i erkek olan ülke neresiymiş… O ülke nüfusun çoğunluğunun kadın olması sebebiyle kadınlar ülkesi olarak biliniyor. Nüfusun 3’te 2’sinin kadınların oluşturduğu o ülke bakın neredeymiş…

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Dünyada bulunan birçok ülke arasında yalnızca o ülkede kadın nüfusu erkeklerin 2 katına ulaşmış durumda. Nüfusun çoğunluğu kadınların oluşturması nedeniyle kadınlar ülkesi olarak bilenen bölgede 2001 yılında yapılan nüfus sayımında 3 milyon 150 bin kişilik nüfusun 2 milyon 100 bin kişi kadın olarak belirlenmişti.

Küçük bir ülke olarak bilinen ve demografik yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan ülkede erkek nüfusu 3’te 1 oranında. Kadın nüfusunun daha çok olması toplumsal ve ekonomik hayat üzerinde de önemli etkiler yaratıyor.

Kadınlar ülkesi bakın neresiymiş…

Kafkasya bölgesinde yer alan ve küçük bir ülke olan Ermenistan kadınlar ülkesi olarak biliniyor. Böyle bilinmesindeki en önemli neden ise erkek nüfusun Rusya, Avrupa ve ABD gibi ülkelere göç etmeleridir.

Kadın nüfusunun yoğunluğu olumlu sonuçları arasında başlıca olanı ise ermeni kadınlar eğitim alanında aktif rol oynamaları gelir. Bu durumla birlikte işgücü piyasasında daha aktif bir rol oynarlar.

Ayrıca kadın nüfusunun fazlalığı özellikle kalabalık ülkelerde sözde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitliliğinin Ermenistan’da belirgin olarak yaşanmasında etkilidir.