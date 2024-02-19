Ocağına incir ağacı dikmek bakın ne anlama geliyor! Evinizin yakınına incir ağacı dikerseniz... En sık kullanılan deyimlerden biri olan “Ocağıma incir ağacı diktin” sözünün aslında ne anlama geldiğini duyunca çok şaşıracaksınız. Bakın incir ağaçlarının evlerden uzak bir yere dikilmesinin sebebi neymiş…

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Türk halkının günlük konuşmalarında sıkça kullandığı deyimlerin kökenlerini merak ettiniz mi hiç?

İşte size en merak edilenlerden biri: "Ocağıma incir ağacı diktin" sözü.

Anadolu'nun samimi ve renkli dilinde sıkça duyulan bu deyimin aslında ilginç bir hikayesi var.

Halk arasında "Evimi yıktın, evime zarar verdin" anlamlarını taşıyor. Ancak gerçek bambaşka!

Peki, nedir bu deyimin gerçek anlamı?

Evinizin yakınına incir ağacı dikerken bir kez daha düşünün

İncir ağaçlarının doğal gücü, insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Anlatılanlara göre, incir ağaçları derinlerdeki suya ulaşmak için olağanüstü bir dirence sahip. Ancak, bu güç bazen evlerin temelinde istenmeyen hasarlara neden olabiliyor.

Beton ve plastik gibi sert maddeleri bile delerek suya ulaşabilen bu ağaçlar, evlerin temelinde de zarar verebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, incir ağaçlarının evlerden uzak dikilmesini tavsiye ediyor.

Bir başka rivayete göre dönemin zalim kralı, sarayındaki incir ağaçlarını söktürürken, kaderi bir kişiyle kesişir.

Bu kişi, zalim krala şu öğüdü verir: "Söktürme o ağaçları, birinin ocağına dikmek, hayatını söndürmek istersen lazım olur sana..."

Mazlum insanların malına el koyan zalim kral, incir ağacının zulmüne uğrar.