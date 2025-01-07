Ocak ayı önemli günler hangileri? Ocak ayında resmi tatil var mı?

Hüseyin Topuz

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Ocak ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.

Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Ocak ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte, ocak ayındaki önemli gün ve haftalar...

Ocak ayında resmi tatil var mı?

Ocak ayında herhangi bir resmi tatil günü bulunmuyor

Ocak ayı önemli gün ve haftalar

İşte, Ocak ayındaki önemli gün ve haftalar;

10 Ocak: Gazeteciler Günü

25 Ocak: Dünya Cüzzam Günü

25 - 31 Ocak: Cüzzam Haftası

26 Ocak: Dünya Gümrük Günü

21-27 Ocak: Osmanlı Haftası