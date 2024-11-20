Ocak yanarken alev rengine dikkat! Meğer o renkte yanan ocak gaz israfına neden oluyormuş…

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Mutfakların temel demirbaşları arasında yer alan ocaklar meğer yandıkları zaman çeşitli ipuçları veriyorlarmış. Ocak alevinin doğru renkte yanması hayati bir öneme sahipmiş.

Çoğu zaman herkesin başına gelen ama önemsenmeyen sorunların başında yer alan ocak alevlenmesi meğer oldukça önemliymiş. Doğru renkte yanmayan alev, gazın doğru dağıtılmadığına ve olası tehlikelerin habercisi oluyormuş.

Her ne kadar fark edildiğinde küçük bir sorun olarak görünse de büyük problemlere yol açabilen bu sorun bakın nasıl anlaşılıyormuş.

OCAKTAKİ ALEV RENGİNE DİKKAT!

Ocağınızda zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı farklılık gösteren alev rengi meğer her daim mavi olmalıdır. Mavi dışında ise kırmızı, turuncu ve sarı renginde yanabilir. Ancak renk farklılıkları oldukça önemli olan konular arasında yer aldığından bu durumda dikkatli olmanız oldukça önemliymiş.

Mavi alev: Alev mavi ise her şey yolunda demektir, gaz iyice karışmıştır ve alevlerin sıcaklığı 1500-1700 santigrat derece civarındadır.

Kırmızı, turuncu veya sarı renkteki alev: Kırmızı, turuncu veya sarı alev rengi eksik yanma sonucu oluşur. Bu durumda gaz israfı olduğu gibi ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkartabilir. Eksik yanma, alev sıcaklığı yeterli oksijen olmaması durumunda oluşur.

Eksik yanma sonucu karbonmonoksit oluşur. Bu hem gaz israfı hem de ciddi bir tehlike işareti demektir.

Karbonmonoksit, gaz yakıcı cihazlarda %70 verim kaybına neden olurken insan hayatı için hayati tehlikede oluşturur. Bu durumda yakıcı gaz cihazı kullanılmamalı ve yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.