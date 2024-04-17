Odanıza 1 tane ondan koyun, astın ve bronşiti unutun… Astım ve bronşit derdinden muzdarip olanlar başucunuza ondan koymak tüm şikayetleri unutturuyor. İşte tamı tamına 84 minerale sahip astım ve bronşitin düşmanı olan o ürün…

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Son dönemlerde gitgide ilgi odağı olmaya başlayan Kağızman kaya tuzu sağlık için adeta bir şifa deposu olarak görülüyor. İçeriğinde bulundurduğu 84 mineralle hastalıkları tedavi ediyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinden sipariş edilen ve sağlık üzerindeki mucize etkileriyle Kağızman kaya tuzu tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Kağızman tuz madenlerinden kaya damar halinde çıkartılarak öğütülüp sofralık ve salamura tuz haline getirilen Kağızman kaya tuzu, lezzeti ile biliniyor.

2 ayrı çeşidi bulunan Kağızman kaya tuzu damar halinde çıkartıldıktan sonra öğütülüyor ve sofralarımızda yerini alıyor.

84 mineralli tuz…

Kristal ve sarı damar tuz çeşitlerinin her ikisinin de insan vücudunun ihtiyacı olan 84 mineral oranına sahip olduğu biliniyor. Söz konusu bu kaya halindeki tuzları öğüterek sofralık ve salamura tuz haline getirip bütün Türkiye’ye satışını yapılıyor.

Katkısız ve doğal Kağızman kaya tuzunu, öğütülme işleminden geçmeden küçük taşlar halinde alarak odaya koymak ise o dertleri maziye karıştırıyor. Odanıza koyacağınız küçük taş şeklindeki kaya tuzu astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde etkili sonuçlar veriyor.