Odasına koyan rahat ediyor! Bu bitki yaz boyu serinliği garantiliyor

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her geçen gün artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vantilatör ve klimalarda kullanılmaya başlandı.

Ancak evin her odasında bulunmayan vantilatör veya klimalar yalnızca bulunduğu oda da serinlik sağlarken meğer doğada bulunan bu bitki odalara konulduğunda doğal birer klima görevi görüyormuş.

Hem enerji tasarrufu sağlamanıza katkı sağlayacak bu bitki iç mekanın serin kalmasını sağlayarak vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.

DOĞAL KLİMA GÖREVİ GÖRÜYOR

Pek çok kişinin bilmeden evlerinde yer verdiği bazı bitkiler “terleme” adı verilen bir mekanizma ile yaprakları aracılığıyla ortama buhar salarak, çevre sıcaklığını düşürerek adeta birer doğala klima görevi görüyor.

Bu bitkiler hem havayı nemleniyor hem de ortamın ısısı dengelemede tıpkı bir vantilatör etkisi sunuyor.

Sizde bu serinletici etkiyi, hiçbir elektrik tüketmeden tamamen doğayla evlerinize getirmek için odalara çin herdem yeşili bitkisini yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Bakımı en kolay bitkiler arasında yer alan çin herdem yeşili (Aglaonema) hem zararlı toksinleri temizliyor hem de yüksek terleme kapasitesiyle adeta gizli bir vantilatör görevi görüyor.

Üstelik düşük ışıkta bile gelişmeye devam ettiği için evin her köşesine rahatlıkla yerleştirerek vantilatör etkisini garantileyebiliyorsunuz.