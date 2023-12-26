Çalışan emekliler için geri sayım başladı! Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere verilecek olan 5000 TL emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak uyandırdı. Çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Çalışan emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye ödemeleri hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesinin çalışan emekliler için de ödeneceği açıklanmıştı.

Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde bulunan 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yatırılacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5000 lira ikramiye düzenlemesinden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

Peki, çalışan emeklilerin 5000 TL ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte merak edilen o tarih...

Çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak?

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

Yasanın Perşembe günü resmi gazetede yayınlanması beklenirken ödemelerin ise en 28-29 Aralık tarihlerinden hesaplara yatırılması bekleniyor.