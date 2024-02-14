Ödemin esamesi kalmayacak! Uyku öncesinde bir bardak içmeniz yetiyor… Vücudunuzdaki ödemlerden şikayetçiyseniz uyumadan hemen önce içeceğiniz bir bardak resmen ödemin kökünü kazıyor. Ortaya çıkan sonuçları hem tartıda hem de ayna karşısında görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Vücudunuzda oluşan ödemi atmak için türlü yöntemler bulunuyor. Tartıda, ayna karşısında özgüveninizi kaybetmenize neden olan şişkinlikler çoğunlukla ödemden kaynaklanabiliyor.

Evde uygulanabilecek türlü yöntemler bulunur, ancak içlerinde bir tanesi var ki kalan tüm yöntemleri rafa kaldırtacak türden.

Çoğu zaman kebep, çiğköfte gibi yemeklerin yanında tüketilmesiyle bilinen şalgamın bu faydasını çoğu kişi bilmiyor.

Ağır bir lezzet olmasının yanında bağışıklık sistemi içinde vazgeçilmez bir düzenleyici olduğu bilinir.

Uyumadan önce bir bardak şalgam suyu

Vücudunuzun kendini dinlenme moduna hazırladığı uykudan hemen önce içilen bir bardak şalgam suyu, uyku esnasında bile vücudun metabolik hareketlerini sürdürmesine olanak sağlıyor.

Uyku esnasında devam eden metabolik hareketler sayesinde vücutta tutulan ödemin önemli bir kısmını da atmanızı sağlayacak.

İçeceğiniz bir bardak şalgam ile hem aynadaki görüntünüzü hem de tartıdaki rakamları değiştireceksiniz.

Tuvalete rahat çıkılmasını sağlıyor…

Uzmanlara göre, uyku öncesinde içilen şalgam suyu, gece boyunca bağırsakları aktive edebilir ve sabah tuvalete çıkma sürecinizi kolaylaştırabilir.

Özellikle kabızlık sorunu olanlar için uyumadan önce bir bardak şalgam suyu içmek, bağırsakları temizlemeye yardımcı olabilir ve sabahları kabızlık sorununun hafiflemesine katkıda bulunabilir.