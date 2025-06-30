ÖGG 2025 sonuçları açıklandı mı ? 115. dönem ÖGG sonuç tarihi...

Özel güvenlik görevlisi olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 115. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavda adaylar, 100 soruluk testle ter döktü; silahlı adaylar ise ek 25 silah bilgisi sorusuyla mücadele etti.

Sınav bitişi ise heyecanlı bekleyiş başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından gündeme taşındı.

Peki, 115. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 115. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 2025 SINAV SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları 1 Temmuz 2025 tarihinde resmi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden sınav kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

Ayrıca, uygulamalı atış sınavı 30 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.

ÖGG sınav sonuçları ise 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden açıklanacak.