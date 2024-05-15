ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 108. Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
Bilindiği üzere Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.
Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih..
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Buna göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilecek.