OGM 4500 personel alacak! Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Hüseyin Topuz
Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.
OGM işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirildi.
Başvuru yapan adaylar OGM personel alımı kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştır9maya başladı.
Bilindiği üzere kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağırılacak.
Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte merak edilenler...
Kura çekimi ne zaman?
İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe (bugün) günü illere göre yapılıyor.
İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.