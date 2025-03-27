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OGM 4500 personel alacak! Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman?

OGM 4500 personel alacak! Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 4.500 kişilik işçi alımının kura çekimi ne zaman gerçekleşecek sorusu gündemde yer alıyor. Adaylar heyecanla kura çekimi detaylarını bekliyor. İşte merak edilenler...