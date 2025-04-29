OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli oldu mu?

Hüseyin Topuz
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan ve yoğun başvuru alan 3 bin 477 personel alımına ilişkin süreç sürüyor.
Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından, adaylar gözlerini sonuç açıklamasına çevirdi.
Binlerce kişinin heyecanla beklediği OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak konusu.
Peki, OGM sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte detaylar...
Sonuç tarihi belli oldu mu?
OGM personel alımı başvuru sonuçları henüz belli olmadı. OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü ifade ederken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.