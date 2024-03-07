Öğrenci ve veliler dikkat! MEB duyurdu, artık okul müdürleri bile değiştiremeyecek… Son günlerin sıkça konuşulan konuları arasında yer alan devamsızlık hakkında kritik bir açıklama geldi. Devamsızlığı fazla olan öğrencileri üzecek olan bu haber ile okul müdürlerinin o yetkisi kaldırıldı. İşte detaylar…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-okul sistemiyle alakalı olan güncellemelerini devam ettirirken son olarak alınan devamsızlık kararı şaşkına çevirdi.

Devamsızlık affı bekleyen öğrenci ve veliler üzecek olan bu kararla okul müdürlerinin yetkilerinde kısıtlamaya neden oldu.

Okul müdürlerinin devamsızlık işlemlerinde olan yetkileri hakkında olan bu yenilik ile birlikte artık geçmişe dönük olan devamsızlıklar üzerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Müdürler bile değiştiremeyecek…

E-Okul sistemi üzerinde yapılan bir önceki uygulamada, okul müdürleri kendi e-okul şifreleri ile öğrencilerin devamsızlık bilgilerinde değişiklik yapma yetkisine sahipti. Bu yetki ile birlikte devamsızlık bilgileri 2 aya kadar geriye alınarak değiştirilebiliyordu.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamasında devamsızlığa af olmadığını dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından devamsızlık bilgilerini değiştirme yetkisi bulunan müdürler hakkında da bir yeniliğe gidildi.

Bu yenilik ile birlikte devamsızlık yapan öğrencinin uzun süreli olan devamsızlık bilgisi değiştirilemeyecek. Okul müdürleri sadece bir gün öncesine ilişkin olan devamsızlık bilgisinde değişiklik yapabilecekler.