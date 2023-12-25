Öğrenciler bayram edecek! Okullar 5 gün tatil oluyor… 2024'e geri sayım başlarken, öğrenci ve öğretmenler için müjdeli bir haber geldi! Yeni yılın ilk günlerinde, okullarda 5 gün tatil bekleniyor.

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2024'ün gelişiyle birlikte heyecan dorukta!

Yılbaşı tatili, bu yıl özel bir sürprizle karşılıyor: 1 Ocak'ın Pazartesi gününe denk gelmesiyle beraber, öğrenciler, öğretmenler ve tüm kamu çalışanları 3 günlük resmi tatilin keyfini çıkaracaklar.

Yılın ilk gününün resmi tatil olması, hafta sonu ile birleşince, 31 Aralık Cuma gününden başlayarak Salı sabahına kadar sürecek muhteşem bir tatil fırsatı doğmuş olacak.

Bu haberi takip edenler, tatil planları yapmak için geri sayıma başladı bile.

Bununla kalmıyor, kar yağışı bu tatili daha da özel hale getirecek gibi duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellenen tahminleri, ülkemizin büyük bir bölümünde 31 Aralık'ta kar yağışının etkili olacağını işaret ediyor.

Bu beklenen kar yağışıyla birlikte, Meteoroloji'nin öngörüleri, öğrenci ve öğretmenlerin tatil süresi uzayacak.

5 gün tatil geliyor

İstanbul'da yeni yılın coşkusu sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminleri, 2 ve 3 Ocak 2024 tarihlerinde şehirde kar yağışı beklendiğini gösteriyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, hafta sonu, yılbaşı tatili ve olası kar yağışının birleşmesiyle 5 günlük dev bir tatilin habercisi olacak.

Ancak kar kütlesinin yoğunluğunun hesaplanması ve hava durumunun daha net anlaşılabilmesi için biraz daha zaman gerekiyor. Tahminlerin doğruluğu ve detaylı bilgi, hafta sonuna yaklaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılacak.