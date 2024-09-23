Öğrencilere büyük müjde! Otobüs ve tramvay 10 gün ücretsiz... Yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencileri Konya'da toplu ulaşımı 10 gün ücretsiz kullanacak.

Hüseyin Topuz

Konya'da bulunan üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler 10 gün boyunca toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Öğrencileri sevindiren haberi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartları ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylardan bu yıl da 10 gün boyunca ücretsiz faydalanabildiğini söyledi.

Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 5 üniversitesi ve 130 bini aşkın üniversite öğrencisiyle Türkiye’nin önemli öğrenci şehirleri arasında yer aldığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu uygulama sosyal medyada beğeni topladı.