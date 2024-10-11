Öğrencilere müjde! MEB duyurdu: Okullar 9 gün tatil olacak

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Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı ve milyonlarca öğrenci ders başı yaptı.

Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, ilk ara tatil için gün sayıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı ve tüm gözler şimdi ara tatilin ne zaman başlayacağına çevrildi.

Peki, öğrenciler kaç gün tatil yapacak? Ara tatil ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİLERE 9 GÜN TATİL MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı. Öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem ara tatil tarihleri netleşti.

MEB’in duyurusuna göre, Kasım ayında yapılacak ara tatil 11 Kasım’da başlayacak ve 15 Kasım’da sona erecek.

Cumartesi ve Pazar günlerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler tam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.

MEB 2024-2025 YILI TAKVİMİ

1. Dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatili: 31 Mart – 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025