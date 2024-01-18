Öğrencilere müjde: Takdir - Teşekkür alana para ödülü verilecek! İşte şartları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl öğrencilere müjdeyi vermişti. Başarı Teşvik Programı kapsamında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine başarı desteği verilecek.

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2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde sona gelindi. 19 Ocak 2024 Cuma günü alınacak karnelerle birlikte 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl, öğrencilere yönelik büyük desteği müjdelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceğini belirtmişti.

Başarı Teşvik Programı ile öğrencilere sağlanması beklenen bu ekonomik destek, binlerce öğrencinin ve velinin yüzünü güldürdü.

Heyecanla beklenen karnelerin yanı sıra öğrenciler, Başarı Teşvik Programı'nın bu sene yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

Başarı Teşvik Programı nedir?

Devlet okullarındaki öğrencilerin heyecanla beklediği karnelerin dağıtımı öncesi, Başarı Teşvik Programı tekrar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl müjdesini verdiği program, başarı gösteren öğrencilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

Başarı Teşvik Programı başvuruları ne zaman?

Bu destek, birincisi ilk dönem sonunda, diğeri ise yaz tatilinde olmak üzere yılda iki kez ödenecek.

Başvurular, bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri aracılığıyla yapılacak.

Bu yılki programla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.