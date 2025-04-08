Öğrencilere Müjde: Yaz Tatili Erken Başlıyor...

Yağmur Uçar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 eğitim-öğretim yılı yaz tatili tarihleriyle ilgili yeni bir planlama sürecinde...

Normal şartlarda 20 Haziran’da sona ermesi beklenen eğitim dönemi, bu yıl Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle erkene çekilecek.

Bakanlık, öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamaması adına tatilin öne alınmasına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

MAYIS'TA NETLEŞECEK

Kulislere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın daha hızlı tamamlanması ve yeni bir takvimin oluşturulması ile ilgileniyor.

Yeni planlama doğrultusunda, okulların 2-6 Haziran 2025 haftasında kapanması bekleniyor.

Yaz tatilinin resmî başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak MEB’in konuyla ilgili net bilgileri Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.