Öğrencilere ulaşım desteği: 3.800 TL verilecek

Haber Merkezi

Kurban Bayramı yaklaşırken, ailesinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sevindirici bir haber geldi.

Bakanlık, öğrencilerin bayramı sevdikleriyle geçirebilmesi için özel bir ulaşım desteği programı sağlıyor.

Bu program kapsamında, farklı şehirlerde öğrenim gören üniversitelilerin bayram tatilinde yapacakları gidiş-dönüş seyahatlerinin masrafları karşılanacak.

Öğrencilere verilecek ulaşım desteği, 3.800 TL’ye kadar ulaşabilecek.

Böylece ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen binlerce öğrenciye büyük bir kolaylık sağlanmış olacak.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen destek kapsamında, tek yön bilet ücreti üst sınırı 1.900 TL olarak açıklandı. Böylece öğrenciler, yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplamda 3.800 TL’ye kadar ulaşım yardımı alabilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Uygulamadan faydalanmak isteyen öğrencilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Destek, yalnızca örgün öğretim programına kayıtlı, ailesinden farklı bir şehirde okuyan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencilerine sunulacak.

18 yaşından büyük öğrenciler başvurularını bireysel olarak yapabilirken, 18 yaş altı öğrenciler için başvuru velileri tarafından gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, öğrencinin ikametgah adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) yapılacak. Değerlendirme sürecinin bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Destek almaya hak kazanan öğrencilerin seyahat bilet ücretleri, doğrudan IBAN numaralarına yatırılacak.