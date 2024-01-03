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Öğrencilere yarıyıl müjdesi: Okullar 1 ay tatil oluyor

Öğrencilere yarıyıl müjdesi: Okullar 1 ay tatil oluyor Öğrenciler için beklenen müjdeli haber geldi! Sömestr tatili uzuyor, hem de öyle böyle değil. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda okullar 1 ay tatil olacak…