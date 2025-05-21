Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl sorgulanır? MEBSİS il içi atama sonuçları sorguluma ekranı

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Öğretmenlerin 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapmış olduğu il içi atama başvuruları sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atamam yer değişikliğiyle öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri tamamlandı.

Başvuru sonuçlarına göre öğretmenler il içinde tercih ettiği okullar arasından atandıkları yeni okul ve ilçe detayını öğreniyor

Sonuçların açıklanmasının ardından “MEBSİS il içi atama sonuçları sorgulama ekranı” hakkında araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA