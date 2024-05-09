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Öğretmenler grevde mi, kaç gün sürecek? 9 Mayıs 2024 Öğretmenler neden grev yapıyor?

Öğretmenler grevde mi, kaç gün sürecek? 9 Mayıs 2024 Öğretmenler neden grev yapıyor? Sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Öğretmen grevi ne zaman? Öğretmenler neden grev yapacak? İşte detaylar...