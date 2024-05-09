Öğretmenler grevde mi, kaç gün sürecek? 9 Mayıs 2024 Öğretmenler neden grev yapıyor?

İstanbul Eyüpsultan'da bir özel lisede yaşananlar kan dondurdu.
Özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından silahla öldürüldü.
Hayatını kaybeden eğitimde toprağa uğurlanırken, katil zanlısı ise tutuklandı.
Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı.
Peki, Öğretmen grevi ne zaman? Öğretmenler ne zaman grev yapacak? İşte detaylar...
Öğretmenler grevi ne zaman?
Sendikaya bağlı öğretmenler 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar.
Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi.
Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.