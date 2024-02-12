Haberler



Bilgi



Öğretmenlerin gözü bu toplantıda! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin gözü bu toplantıda! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak olan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte ana gündem konuları..