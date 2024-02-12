Öğretmenlerin gözü bu toplantıda! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Şubat ayı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve gündem maddeleri yakından takip ediliyor.
Gözler kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ve kabine toplantısında görüşülecek gündem maddelerine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak.
Kabine toplantısının ana gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları, ABD'den F-16 tedarik süreci ve öğretmen atamaları yer alıyor.
Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Şubat ayı kabine toplantısının detayları..
Kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı 12 Şubat 2024 Pazartesi (bugün) günü yapılacak. Saat 15.30’da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.