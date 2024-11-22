Haber Merkezi

Dünyanın neresine giderseniz gidin, herkesin tanıdığı bir kelime var: OK.

Onaylama, kabul etme veya anlaşma anlamında kullanılan bu kısa ve basit ifade, uluslararası iletişimde adeta evrensel bir dil haline gelmiş durumda.

Ancak bu kadar yaygın kullanılan bir kelimenin nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?

'OK'nin kökeni, yıllardır dil bilimciler ve tarihçiler arasında tartışma konusu. İşte bu ifadenin ardında yatan ilginç teoriler…

"OK" İFADESİ NEREDEN GELİYOR?

Günümüzde her dilde karşımıza çıkan “OK” kelimesi, aslında 19. yüzyıl Amerika’sında başlayan bir dil oyunundan doğdu.

O dönemde kısaltmalar ve kelime oyunlarına olan ilgi, dilin esprili bir şekilde kullanılmasını sağladı. “Oll Korrect” (tamamen doğru) ifadesi, bilerek yanlış yazılmış haliyle kısaltılarak “OK” olarak popülerleşti.

Bu kısa ve öz ifade, yalnızca eğlenceli bir dil oyunundan ibaret kalmadı; aynı zamanda uluslararası iletişimde bir onay simgesi haline geldi. “OK” bugün, sosyal medyadan resmi yazışmalara kadar her yerde kullanılmaya devam ediyor.

Bir diğer teori ise bu kelimenin Kızılderili Çoktaw dilinden geldiğini öne sürüyor. Çoktaw dilinde “okeh” veya “oke” kelimeleri, “evet” ya da “tamam” anlamında kullanılıyordu.