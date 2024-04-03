Öksürüğü bıçak gibi kesen karışım! İçine limon sıkmak yeterli... Öksürüğü kesmeye yardımcı olan doğal bir karışımı sizler için derledik. İşte öksürüğü bıçak gibi kesen o karışım...

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Öksürük solunum yollarındaki tahriş veya enfeksiyonun bir belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Viral enfeksiyonlar, grip veya soğuk algınlığı gibi durumlar öksürüğe yol açmaktadır.

Şiddetli veya uzun süreli öksürük durumlarında bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir fakat bazı doğal kürler ile de öksürüğü azaltabilir veya tamamen kesebilirsiniz.

Öksürüğü azaltan doğal bir karışımı sizler için derledik. İşte öksürüğü kesmeye yardımcı olan o karışım.

Limon ve pekmez ile hazırlayacağınız bu karışım öksürükten kurtulmanıza yardımcı olacak.

Öksürüğe çözüm olan pekmez limon karışımı, oldukça kolay bir tarife sahip.

Gerekli malzemeler

- 3 yemek kaşığı pekmez

- Yarım limonun suyu

- 1/2 su bardağı su

Suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave ederek güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı tüketin. Kısa zaman sonra etkisini göreceksiniz..