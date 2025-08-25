Okul çantası, boya, silgi...İşte en tehlikeli kırtasiye ürünleri

Okulların açılmasına az zaman kaldı...

Veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını tamamlamak için kırtasiye mağazaları ve marketlerde alışveriş yapmaya başladı.

Defter, kalem, çanta ve boya seti gibi ürünler öğrenciler için olmazsa olmaz.

Ama bazı kırtasiye ürünleri, yapımında kullanılan zararlı maddeler yüzünden çocukların sağlığına zarar verebiliyor.

Özellikle ağır plastik kokusu olan, CE işareti bulunmayan ve merdiven altı üretildiği düşünülen ürünler; alerjiye, nefes darlığına ve ciltte tahrişe yol açabiliyor.

EN RİSKLİ ÜRÜNLER

Plastik kokusu yoğun olan ürünler: Özellikle ucuz kalem kutuları, silgiler ve plastik kaplamalı defterler sağlığa zararlı kimyasallar içerebilir.

Boyalar ve pastel kalemler: İçeriğinde ağır metal veya zararlı kimyasal bulunan boyalar, çocukların cildine temas ettiğinde ya da yanlışlıkla ağza götürüldüğünde ciddi risk taşır.

Yapıştırıcılar ve bantlar: Kimyasal kokusu ağır olan yapıştırıcılar ve ucuz bantlar solunduğunda baş ağrısı ve solunum sorunlarına neden olabilir.

Ucuz çantalar ve suluklar: Kalitesiz plastikten üretilmiş okul çantaları, mataralar ve beslenme kapları zararlı madde içerebilir.

Merdiven altı üretim silgiler: Renkli ve kokulu silgiler çocuklara cazip gelse de, üretiminde kullanılan kimyasallar ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CE işareti olan ürünleri seçin: Bu işaret, ürünün güvenli olduğunu gösterir.

Kokusu ağır ürünlerden uzak durun: Yoğun plastik ya da kimyasal kokusu gelen kırtasiye malzemeleri sağlığa zararlı olabilir.

Etiket ve marka bilgisine bakın: Üzerinde üretici bilgisi olmayan ürünleri almayın.

Merdiven altı ürünlerden kaçının: Çok ucuz ve markasız ürünler genelde sağlıksızdır.