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Okullar erken kapanacak mı 2025? "Karne" müjdesi! Yaz tatili tarihi açıklandı...

Okullar erken kapanacak mı 2025? "Karne" müjdesi! Yaz tatili tarihi açıklandı... Kurban Bayramı ile merak konusu olan yaz tatilinin erkene çekilmesi, deprem ile birlikte iyice arttı. Peki; okullar erken kapanacak mı? İşte 2025 eğitim yılının bitiş tarihi...