Milyonların iple çektiği yaz tatili için geri sayım başladı.
Bu yıl Kurban Bayramı tatili ile kapanması beklenen okullar için gözler MEB'e çevrildi.
Akabinde, yaşanan depremler de konuya ilgiyi arttırdı.
Veliler, öğretmenler ve öğrenciler, "okullar erken mi kapanacak" sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Peki; okullar ne zaman tatile girecek? İşte 2025 dönemi bitiş tarihi...
OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI 2025
"Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı.
Bakan Tekin, okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.
Öğrenciler, 20 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.