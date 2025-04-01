Okullar ne zaman açılacak? 2025 2. Ara tatil ne zaman bitiyor?

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Milyonlarca öğrenci, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatilini Ramazan Bayramı ile birlikte kutluyor. Hem bayram coşkusu hem de tatil fırsatı bulan öğrenciler, bu süreci dinlenerek ve aileleriyle vakit geçirerek değerlendiriyor.

Öğrenciler tatilin keyfini çıkartırken veliler tarafından "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı akademik takvime göre, 9 günlük bayram tatili ile birleşen ara tatilin bitiş tarihi belli oldu. Peki, öğrenciler ders başı yapmaya ne zaman dönecek? İşte MEB’in resmi açıklamasına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimine göre 2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okula başlayacak.