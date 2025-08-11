Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri

Yaz tatili devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli, yeni dönemin başlangıç tarihini araştırmaya başladı.

Son günlerde "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yeniden gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvimi kısa süre önce kamuoyuyla paylaştı.

Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025'te başlayacak.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatil tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.