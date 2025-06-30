Okullar ne zaman açılacak? 2025/2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Tatil heyecanı henüz yeni başlamış olsa da, hem öğrenciler hem de veliler şimdiden gelecek dönemi planlamaya koyuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı sorusu, tatilin ilk günlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni eğitim öğretim yılı takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar hangi tarihte eğitime başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatil tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.