Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025/2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milyonlarca öğrenci 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Tatilin henüz yeni başlamış olmasına rağmen birçok kişi 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Veliler ve öğrencilerin merakla beklediği “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu da böylece yanıt buldu.

Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

Yeni dönemde okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ara tatil tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.