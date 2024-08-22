Haberler



Bilgi



Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi... 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı o tarih..