Okullar ne zaman açılıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi...

Milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı ise merak uyandırdı.
Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi şimdiden araştırmaya başladı.
Öğrenciler bir yandan tatilin keyfini çıkarırken diğer yandan 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı takvimini merak etmeye başladı.
Peki okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı o tarih..
Okullar ne zaman açılıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Birinci dönem ise 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Sömestr tatili ise 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.