Okullar ne zaman kapanacak 2025? Sömestr (15 tatil) ne zaman, ayın kaçında? MEB'in 2025 takvimi...

Yağmur Dinç

2025 yılının ilk ayında MEB takvimine göre sömestr tatili yer alıyor.

Öğrenciler ve velilerin dört gözle beklediği 15 tatil, ocak ayında sıkça araştırılıyor.

Okulların kapanış tarihi kapsamında, "Sömestr ne zaman, ayın kaçında", "Okullar ne zaman kapanacak", "Sömestr ne zaman başlayacak" gibi sorular yer alıyor.

MEB 2025 takvimi belli oldu; İşte tatil tarihi...

SÖMESTR 2025 NE ZAMAN

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

Sömestr tatili 31 Ocak'ta sonra erecek ve ders zili çalacak.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı