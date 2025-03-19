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Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil tarihleri...

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil tarihleri... Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ikinci ara tatil tarihi...