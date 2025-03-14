Okullarda yeni dönem: Akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Haber Merkezi

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanacağını açıkladı.

Edholm, düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin okuldayken telefonlarını kullanmalarının önüne geçmek amacıyla ders öncesinde tüm telefonların toplanarak güvenli bir kasada saklanacağını belirtti.

Öğretmenlerin ise ders boyunca telefonları kullanmamaları için cep telefonlarını belirli bir alanda bırakacakları ifade edildi.

1 TEMMUZ 2026'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Eğitim Bakanı, bu uygulamanın 1 Temmuz 2026 itibarıyla hayata geçeceğini duyurdu.

Yeni düzenleme, öğrencilerin dikkatlerini derse daha fazla verebilmeleri ve sosyal etkileşimlerini arttırabilmeleri için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.