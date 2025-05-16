Okullarda yeni dönem! Bu işaretler tamamen yasakladı

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İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda kullanılan o terim ve işaretler hakkında yeni yasaklar getirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve "şwa" karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması yönündeki karara imza attı.

Okullarda son dönemlerde kullanımı giderek artan cinsiyetsizlik belirten bu terim ve işaretlerin yasaklanması gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

CİNSİYETSİZLİK YAKLAŞIMININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan "bambino" ya da kız çocuk için kullanılan "bambina" kelimeleri yerine sadece "bambin" yazmaları ve benzer şekilde "şwa" sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.

Eğitim Bakanlığınca hazırlanan genelgeyle birlikte özellikle İtalyanca dilbilgisi ve yazım kurallarına son dönemde entegre edilmek istendiği belirtilen "cinsiyetsizlik" yaklaşımının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.