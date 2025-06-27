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Okulların açılış günü 2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Yeni dönem tarihi...

Yaz tatilinin tadını çıkartan öğrenciler, sıra başına dönüş tarihini de araştırıyor. Bu noktada gözler MEB'e çevrilirken, 2025-2026 eğitim takvimi de netleşiyor. İşte okulların açılış tarihi...

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Okulların açılış günü 2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Yeni dönem tarihi...

Yaz tatilinin keyfini süren milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başladı.

Özellikle okullar ne zaman açılacak? sorusu, tatil planlarını ve okul hazırlıklarını şekillendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim takvimini açıkladı. Bu kapsamda, okulların açılış tarihi ve eğitim süreci netleşti.

Peki; yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2025

2025-2026 eğitim öğretim yılı, MEB takvimine göre: 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler yaz tatilinin ardından kitaplarına ve sıralarına bu tarihte yeniden kavuşacak.

İlk ders zili, Eylül ayının ikinci haftasıyla birlikte çalacak.

OKULLARDA YENİ DÖNEM

2025-2026 dönemiyle ilgili açıklanan resmi takvime göre:

1. Dönem Başlangıcı: 8 Eylül 2025

Ara Tatil: 10 Kasım – 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci Ara Tatil: 6 Nisan – 10 Nisan 2026

Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026

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