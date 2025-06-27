Okulların açılış günü 2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Yeni dönem tarihi...

Yaz tatilinin keyfini süren milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başladı.
Özellikle okullar ne zaman açılacak? sorusu, tatil planlarını ve okul hazırlıklarını şekillendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim takvimini açıkladı. Bu kapsamda, okulların açılış tarihi ve eğitim süreci netleşti.
Peki; yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2025
2025-2026 eğitim öğretim yılı, MEB takvimine göre: 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler yaz tatilinin ardından kitaplarına ve sıralarına bu tarihte yeniden kavuşacak.
İlk ders zili, Eylül ayının ikinci haftasıyla birlikte çalacak.
OKULLARDA YENİ DÖNEM
2025-2026 dönemiyle ilgili açıklanan resmi takvime göre:
1. Dönem Başlangıcı: 8 Eylül 2025
Ara Tatil: 10 Kasım – 14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026
2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci Ara Tatil: 6 Nisan – 10 Nisan 2026
Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026