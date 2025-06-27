Okulların açılış günü 2025: Yaz tatili ne zaman bitecek? Yeni dönem tarihi... Yaz tatilinin tadını çıkartan öğrenciler, sıra başına dönüş tarihini de araştırıyor. Bu noktada gözler MEB'e çevrilirken, 2025-2026 eğitim takvimi de netleşiyor. İşte okulların açılış tarihi...