Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 5. hafta maçında Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.

Basketbolseverler Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 24 Ekim Perşembe (bugün) günü saat 21:30'da başlayacak.

Unipol Forum’da oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.