Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 28. hafta maçında EA7 Emporio Armani Milano’ya konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 18 galibiyet 9 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi EA7 Emporio Armani Milano bu sezon oynadığı 27 maçta 15 galibiyet 12 yenilgi aldı.
Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında ligin ilk yarısınsa İstanbul'da oynanan müsabakayı Olimpia Milano 85-91'lik skorla kazandı.
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 22:30'da oynanacak.
Unipol Forum’da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.