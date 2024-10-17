Ölüp dakikalar sonra dirildiğini iddia etti! Anlattıkları şaşkına çevirdi...

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde yaşayan Charlotte Holmes isimli bir kadın 11 dakika öldükten sonra yeniden hayata döndüğüne dair çapıcı bir iddiada bulundu.

Kansan eyaletinin Wichita bölgesinde yaşayan Holmes 60 yaşlarının sonlarında geçirdiği bir kalp krizi sonrasında klinik olarak ölü kabul edildiği sırada, cennet ve cehennemde gördüklerini anlatarak şaşkına çevirdi.

The 700 Clup’a açıklamalarda bulunan Holmes geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede tansiyonun tehlikeli seviyelere ulaşması sonrasında 11 dakika boyunca klinik olarak ölü sayıldığı anlarda yaşadıklarını anlattı.

SÖYLEDİKLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Ölü olduğunu iddia ettiği dakikalar hakkında, The 700 Club’a verdiği röportajda Holmes, cennette, daha önce vefat eden anne ve babası, kız kardeşi ve hamileliği sırasında kaybettiği küçük oğlu gibi aile üyelerini gördüğünü aktardı.

Ayrıca Holmes yaptığı açıklamalarda, "En güzel çiçeklerin kokusunu alıyordum ve müzik duydum. Gözlerimi açtığımda cennette olduğumu biliyordum. Cenneti tarif edemem; bu, hayal edebileceğimizden milyonlarca kat daha üstün bir yer. Sadece saf bir sevinç vardı. Dünya'da olmadığımı anladım" ifadelerini de değindi.

Asıl çarpıcı olan olay ise Holmes, cennetteyken Tanrı’nın ona cehennemi gösterdiğini de iddia ederek, "Tanrı beni cehenneme götürdü ve oradan baktığımda çürümüş et gibi bir koku aldım. Sürekli çığlıklar yükseliyordu. Cennetin güzelliğini gördükten sonra cehennemi görmek neredeyse dayanılmazdı" diyerek dinleyenleri şaşkına çevirdi.