Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'deki son maçında Olimpia Milano'yu 110-66 mağlup eden Anadolu Efes bu sezon 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 860. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet ve 376 yenilgi aldı.

Basketbolseverler Olympiakos ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 22:15'te oynanacak.

Olympiakos - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.