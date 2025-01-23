Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 23. hafta maçında Olympiakos'a konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyet 7 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi Olympiakos bu sezon oynadığı 22 maçta 16 galibiyet 6 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında evinde konuk ettiği Zalgiris'i 98-86 mağlup etti.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 22:15'te oynanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesi S Sport kanalından canlı yayınlanacak.