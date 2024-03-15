Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi eleyen Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırmıştı.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finalde rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu.
Çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından Olympiakos - Fenerbahçe maçının günü ve saati merak edilmeye başladı.
Futbolseverler Olympiakos - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak. Buna göre Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesinde ilk maç 11 Nisan 2024 Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan 2024 tarihinde oynanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe maçının saati henüz belli olmadı. Müsabakanın EXXEN ekranlarında yayınlanacak..