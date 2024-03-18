Omega 3 deposu olan tahin helvasının faydaları nelerdir? İşte mucizevi faydaları Tahin helvası içerisinde bulundurduğu vitamin ve proteinler ile şifa dağıtıyor. İşte tahin helvasının insan sağlığına faydaları...

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Susamın bazı işlemlerden geçirilmesi ile elde edilen tahin ile üretilen tahin helvası, faydalarıyla en sevilen lezzetler arasında bulunuyor.

Tahin helvası, geleneksel bir Türk tatlısıdır. Ana malzemeleri arasında tahin (öğütülmüş susam), şeker ve bazen de un bulunur.

Sıkça tüketilen tahin helvası içerisinde en az et kadar protein bulundurmasıyla bilinmektedir.

Tahin helvasının içerisinde çinko, magnezyum, selenyum, fosfor, kalsiyum ve vitaminler bulunmaktadır.

Bir çok faydası bulunan tahin helvasının faydalarını sizler için derledik.

İşte tahin helvasının bazı faydaları...

Tahin helvasının faydaları

- Tahin ve şeker içeriği, hızlı enerji sağlar, bu da vücuda anlık bir enerji artışı sağlar.

- Tahin, sağlıklı yağlar içerir ve özellikle vücut için gerekli olan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini sağlar.

- Susam, protein açısından zengindir ve vücut için önemli olan amino asitlerin bir kaynağıdır.

- Susam, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin içerir.

- Araştırmalar, susam içeren gıdaların kan kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir.

- Susam lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemine yardımcı olabilir ve sindirim sağlığını destekleyebilir.