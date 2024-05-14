Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında? Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in biyografisi 193 oyla Yargıtay Başkanlığı'na seçilen isim Ömer Kerkez oldu. Vatandaşlar, "Ömer Kerkez'in biyografisi" kapsamında araştırma yapıyor. Peki, Ömer Kerkez kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki bilgiler...

ensonhaber.com

Yargıtay Başkanlığı seçimleri sona erdi.

Seçimlerde 37. tur oylaması sonuçlandı. 193 oy alarak Yargıtay Başkanı koltuğuna Ömer Kerkez seçildi.

Vatandaşlar, Ömer Kerkez hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında, nereli gibi detaylar merak ediliyor.

İşte Ömer Kerkez'in biyografisi...

Ömer Kerkez kimdir

1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulundu. Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.

2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

14 Mayıs 2024 yılı itibarıyla Yargıtay Başkanı görevine seçilmiştir.